Il nuovo thriller dell’autore di “Suburra” in una Roma divisa tra mafia latina e sadismo

(Di lunedì 13 maggio 2019) Giancarlo De Cataldo ci trascina in una storia a tinte fosche in unatrasformata in metropoli sudamericana, priva di spazi aperti e schiava del potere. Tre poliziotti indagano tra bande criminali latine e comunità sadomaso alla ricerca di un sadico torturatore. Passato e presente si mescolano tra di loro, svelando la doppia faccia di chi sembrava un amico e rivelando verità scomode.