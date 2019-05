Blastingnews

(Di lunedì 13 maggio 2019) Un mistero difficile da risolvere, che ha trovato molto spazio sui media tedeschi, in cui già si parla di un 'killer della'. La scena delè la camera numero 20 di un albergo di Passau, in Baviera. Quella stanza era stata occupata la sera di venerdì scorso da un uomo e due donne, cittadini tedeschi, descritti dagli altri ospiti della struttura come un 'gruppo bizzarro'. L’avevano prenotata per tre giorni, anche se non avevano portato bagagli, tranne l’attrezzatura da caccia, che comprendeva anche tre balestre, riposte nelle rispettive custodie. La notte è trascorsa tranquilla: nessuno degli altri clienti dell’hotel ha sentito nulla di strano. Sabato mattina una cameriera, addetta alle pulizie, è entrata nella camera numero 20 per riordinare, ma si è trovata davanti una scena spaventosa: l’uomo, un 53enne, che secondo i giornali indossava abiti da cacciatore, era sdraiato ...

vincecamaggio : Giallo in Germania, ritrovati cinque cadaveri: tre persone uccise a colpi di balestra - aderenzis1 : Germania, il giallo del killer con la balestra: cinque delitti in poche ore - tacticalife : RT @repubblica: Germania, il giallo del killer con la balestra: cinque delitti in poche ore -