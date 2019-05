Fassina | ringrazio elemosiniere pontificio per intervento a Spin Time

romadailynews

(Di lunedì 13 maggio 2019) Roma – “Innanzitutto, un ringraziamento al cardinale Krajweski per l’: si e’ fatto carico, con un’iniziativa emergenziale e coraggiosa, di un dramma quotidiano, ulteriormente aggravato dal distacco della corrente a 450 persone”. Cosi’ risponde Stefano, deputato di Liberi e Uguali nel corso di Omnibus su La7. “L’di Papa Francesco ha squarciato l’indifferenza sempre piu’ grave verso la sofferenza sociale. È evidente che il soccorso disperato della Chiesa e’ conseguenza della carenza di tutte le istituzioni pubbliche, a cominciare da Comune, Regione e Governo nazionale, non soltanto negli ultimi anni, ma da tanto tempo. È evidente che, non si puo’ andare avanti con i gesti eroici. Sono necessarie risposte strutturali: come sosteniamo da anni, anche con precise Proposte di ...

