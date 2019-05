Dybala | Bayern Monaco e Atletico Madrid sarebbero interessate | la Juve aspetta le offerte

Blastingnews

(Di lunedì 13 maggio 2019) Paulosi starebbe allontanando dallantus. Le voci di una sua cessione sono sempre più insistenti e in cima alla fila per l’argentino ci. Fondamentale per sapere quale sarà il futuro della Joya sarà la decisione sul nuovo allenatore. In settimana Agnelli incontrerà Allegri, le parti sembrano più vicine rispetto a qualche giorno fa, ma non sono escluse sorprese con il sogno Guardiola e l’intrigante pista Pochettino da non tralasciare. Nel caso di permanenza dell'attuale tecnico l’addio disembra molto probabile viste le tante panchine accumulate nelle gare più importanti di questo finali di stagione. In caso contrario invece tutto tornerebbe in discussione, il talento dell'argentino è enorme e le difficoltà di questa annata sono dovute anche al sistema di gioco in cui ha trovato difficile collocazione. Con un nuovo tecnico e una ...

