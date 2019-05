Vaticano | sì a pellegrinaggi a Medjugorje ma non è certificazione miracolo

ilgiornale

(Di domenica 12 maggio 2019) Gabriele Laganà Il Papa dà l’approvazione per organizzare i"avendo cura di evitare che siano interpretati come una autenticazione dei miracoli" "Come annunciato stamani congiuntamente da mons. Henryk Hoser, visitatore apostolico a carattere speciale per la parrocchia di, e dalla Nunziatura apostolica a Sarajevo, il Santo Padre ha disposto che sia possibile organizzare i". La notizia, attesa da molti, è stata resa nota dal direttore ad interim della Sala stampa della Santa Sede, Alessandro Gisotti. Ciò, però, non vuol dire che una definitiva presa di posizione da parte della Chiesa né che le autorità ecclesiastiche abbiano autenticato l'eventoso delle apparizioni che attira tanti fedeli provenienti da ogni angolo del mondo. Il portavoce, infatti, spiega che il Papa ha disposto che sia ...

donsim82 : RT @vatican_it: Medjugorje, il Papa autorizza i pellegrinaggi. Ma le apparizioni sono ancora sotto indagine - zazoomnews : Svolta nel Vaticano: papa Francesco dice sì ai pellegrinaggi a Medjugorje - #Svolta #Vaticano: #Francesco - decol_te : RT @repubblica: Il Papa dice sì ai pellegrinaggi a Medjugorje [news aggiornata alle 11:30] -