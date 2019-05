Roma-Juventus | diretta streaming | formazioni e cronaca in tempo reale LIVE 2-0

termometropolitico

(Di domenica 12 maggio 2019)in(2-0): secondo92′ GOOOOOOOOOOOOL! IL RADDOPPIO DELLA, DZEKO! CONTROPIEDE PERFETTO GESTITO DA UNDER, CHE UNA VOLTA ENTRATO IN AREA SERVE IL BOSNIACO SOLO AL CENTRO, CHE A TU PER TU COL PORTIERE INFILA IN RETE! 91′ Giallo per Kolarov: intervento in ritardo su Cuadrado che gli costa il cartellino. 90′ L’arbitro assegna 3 minuti di recupero. 84′ Doppio cambio per la: escono Matuidi e De Sciglio ed entrano Cancelo e Alex Sandro. 83′ Ancora la: Dzeko servito sulla sinistra da Zaniolo mette al centro un tiro cross, con Under troppo indietro per ricevere il pallone. 79′ GOOOOOOOOOOOOOOOOL! IL VANTAGGIO DELLA, FLORENZI! DZEKO DAL LIMITE DELL’AREA SERVE CON UN FILTRANTE FLORENZI, CHE DALLA DESTRA SI ...

juventusfc : Siete a Roma? ???? Avete già la vostra nuova maglia per #RomaJuve? ?????? Lo Juventus Store di Roma vi aspetta! ??… - juventusfc : Pronta per l'Olimpico! ???? La tua maglia per #RomaJuve? Allo Juventus Store di Roma ?? - juventusfc : E allo Juventus Store di Roma è già ora di indossare la nuova maglia ???? ?? ?? -