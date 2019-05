Recensione Mortal Kombat 11 | il giudizio definitivo sul picchiaduro più controverso

Immortal Legacy : The Jade Cipher - Recensione : Immortal Legacy: The Jade Cipher è stato sviluppato da un piccolo ma talentuoso team cinese, un gruppo ben affiatato che ama il proprio paese in tutte le sue forme, anche le più fantasiose. Il cinema ci ha insegnato ad amare le leggende e il folclore orientale e proprio ad una di queste è ispirato questo gioco. Si narra che molti secoli fa una bestia chiamata Ksi amasse passare la fine di ogni anno sulla Terra, causando morte e distruzione. Gli ...

Fade to Silence Recensione - stagione invernale mortale : Il mondo di gioco è infatti abbastanza vasto e diviso in più aree collegate direttamente fra loro dove è sempre presente un avamposto da conquistare. Ash può infatti eliminare parte della corruzione ...

Recensione di Mortal Kombat 11 per Xbox One - la next gen mostra fin troppi dettagli : Nel 1992 arrivò per la prima volta nelle sale giochi il picchiaduro della casa produttrice Midway "Mortal Kombat", realizzato con grafica digitale tramite fotogrammi presi da veri attori che davano ai personaggi come Scorpion, Sub Zero, Liu Kang ecc. una sensazione di realtà in stile film; una tecnica vista sempre dalla stessa casa produttrice qualche tempo prima con il gioco Pit Fighter. La cosa che colpiva era la presenza di sangue e la ...

Mortal Kombat 11 : Recensione e Gameplay Trailer : La saga di Mortal Kombat continua con l’11° capitolo, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione,dopo aver trascorso del tempo in compagnia di Sub Zero, Scorpion, Raiden ed i più celebri lottatori del roster. Mortal Kombat 11 Recensione Mortal Kombat 11 prosegue le meccaniche e novità introdotte nei precedenti capitoli, con l’aggiunta di contenuti inediti rivolti a rendere l’esperienza ...