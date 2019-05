Pensioni | la circolare dell' Inps che fa godere i pensionati d' oro | chi non subirà il

liberoquotidiano

(Di domenica 12 maggio 2019) Arriva unaa far tirare un sospiro di sollievo per queicolpiti dal tagliod'oro, che punta a ridurre gli assegni dal 15 al 40% se superiori ai 100mila euro lordi annui. Come riporta Repubblica, laattuativa n.62, pubblicata il 7 magg

TweetNewsIta : Niente tagli e contributi di solidarietà per le contributive e per quelle ottenute con il cumulo, lo specifica l'In… - sportello_prev : RT @LeggiOggi_it: #Pensioni d'oro: ecco come saranno ridotte: regole e modalità chiarite dall'#Inps con un'apposita… - LeggiOggi_it : #Pensioni d'oro: ecco come saranno ridotte: regole e modalità chiarite dall'#Inps con un'apposita circolare ?? -