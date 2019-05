Napoli | Malcuit | “Contenti per la vittoria | qui mi trovo benissimo Voglio restare”

forzazzurri

(Di domenica 12 maggio 2019)commenta lacon la SPALintervista Kevin, terzino destro del, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo lamaturata con la SPAL. Queste le sue parole. Queste le parole di“Siamo molto contenti per la, anche perchè la partita non si era messa bene. Che voto do alla mia stagione col? Non lo so, ditelo voi. Ho sempre dato il mio contributo cercando di mettere in campo sempre il massimo impegno. Posizione piu’ alta a destra? Seguo le indicazioni del mister.ha poi continuato – Ami. Sono contento della scelta fatta. L’italiano? Lo imparerò piano piano. Se l’italiano è difficile, il napoletano ancora di più. Ilè un top club. Non era facile vincere su questo campo reso pesante dalla pioggia”. Leggi ...

tuttonapoli : Malcuit in mixed: 'Orgoglioso di giocare a Napoli, ora devo solo imparare l'italiano. Il napoletano? È più d... - apetrazzuolo : MIXED ZONE - Malcuit: 'A Napoli sto benissimo, sono felice qui' - petrazzuolo : MIXED ZONE - Malcuit: 'A Napoli sto benissimo, sono felice qui' -