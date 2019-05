LIVE F1 | Gara GP Spagna 2019 in DIRETTA | come vederla in tv e streaming Orari e programma

oasport

(Di domenica 12 maggio 2019) Mancano ormai poche ore alla partenza del Gran Premio di, quinto appuntamento di un Mondiale di Formula 1 dominato in lungo e in largo da Mercedes fino a questo momento. La casa di Stoccarda ha già collezionato quattro doppiette consecutive in questo avvio stagionale (record assoluto per la categoria) ed è intenzionata ad allungare la striscia a quota cinque alla luce di una qualifica sensazionale in cui il finnico Valtteri Bottas ha ottenuto la pole position davanti al britannico Lewis Hamilton. La Ferrari ha deluso profondamente, non riuscendo nemmeno ad occupare la seconda fila con entrambi i piloti e pagando un distacco molto pesante dal miglior tempo fatto segnare dai rivali. Da non sottovalutare specialmente nella lotta per il podio l’olandese della Red Bull Max Verstappen, il quale partirà dalla quarta casella della griglia tra Sebastian Vettel e Charles ...

f1world_it : FORMULA 1 LIVE – GP Spagna 2019: la gara in diretta streaming: FORMULA 1 LIVE, GP DI SPAGNA… - StockCarLiveITA : Buonanotte dal Kansas. Fra 30' la gara della Cup Series Diretta video su Dazn e cronaca integrale su… - Speedliveit : #NWES – #NASCAR GP Italy 2019 – Sorensen trionfa in ELITE 2 in una gara mozzafiato -