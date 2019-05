Draft Lottery 2019 – Incaricati di ‘portare fortuna’ | da Kuzma a Patrick Ewing | ecco i

sportfair

(Di domenica 12 maggio 2019) Martedì 14 maggio laNBA assegnerà la tanto agognata first pick alla franchigia più fortunata:i rappresentati scegli da ogni squadra Tutto pronto per laNBA di martedì prossimo, la notte nella quale le franchigie che hanno ‘tankato’ per l’intera stagione vedranno in che modo il loro sforzo sarà stato ripagato. Tutte a caccia della first pick che sembra essere affare tra Knicks, Suns e Cavs, le 3 peggiori, dunque anche quelle con più possibilità di aggiudicarsi la prima scelta al prossimoche dovrebbe tradursi in Zion Williamson.dii rappresentati più diversi: c’è chi sceglie talenti del roster, chi si affida a leggende del passato e chi a membri della dirigenza.tutti i nomi: Knicks:Cavs: Nick Gilbert (figlio del proprietario) Suns: Deandre Ayton Bulls: Horace Grant Hawks: Jami Gertz ...

