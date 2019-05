Terrapiattisti | il convegno a Palermo | “Lo sbarco sulla luna? Finzione” E pure i

A Palermo il convegno internazionale dei Terrapiattisti - atteso anche Grillo “ma è meglio se non viene” : “Beppe Grillo tempo fa aveva annunciato la sua presenza ma fino ad oggi non ci ha dato alcuna conferma. Se dovesse venire potrebbe non avere più spazio nella sala conferenze perché ci sono solo cento posti e i posti, tutti a pagamento, sono quasi tutti assegnati. In ogni caso, farebbe bene a non venire perché non ha rispettato i venti punti iniziali del Movimento cinque stelle e siamo molto delusi…“. E’ quanto dichiarato ...

Palermo - Terrapiattisti a convegno : "Gli astronauti sono attori - la Nasa è come Disneyland" : Gli organizzatori presentano il raduno nazionale di domani. Prevista la presenza di cinquanta persone. Ingresso a pagamento: 20 euro

Grillo al convegno dei Terrapiattisti? Il relatore : "Posti limitati - mandi la mail" : Beppe Grillo parteciperà al convegno dei terrapiattisti in programma a Palermo il 12 maggio? Sembra di sì...Ad annunciarlo è lo stesso comico, fondatore del Movimento 5 Stelle, su Facebook."Cervelli che non fuggono, non arretrano, anzi...", ha scritto Grillo. L'annuncio, tuttavia, non nasconde l'ironia del comico che, in passato, aveva già scritto di terrapiattisti: "Esiste una crescente comunità di persone che ...

Beppe Grillo annuncia : “Ho deciso di partecipare al convegno dei Terrapiattisti perché sono cervelli che non fuggono” : “Ho deciso di partecipare, a Maggio, al primo congresso dei terrapiattisti italiani“. Beppe Grillo ha annunciato così in un post su Facebook la sua partecipazione a “Terra piatta: tutta la verità”, il primo convegno mondiale dei terrapiattisti che si terrà all’Hotel Garibaldi di Palermo il 12 maggio 2019. “Voglio stare in mezzo ad un po’ di cervelli che non scappano davanti a nulla, nessun pregiudizio, nessuna ...

Convegno Terrapiattisti a Palermo - Agostino Favari : 'Orizzonte piatto' - : La prima riunione a livello italiano è in programma per il prossimo 12 maggio nella città siciliana. Intanto uno dei relatori, in un'intervista, spiega: "Credere alla terra sferica è una disgrazia"

Convegno Terrapiattisti a Palermo - Agostino Favari : "Orizzonte piatto" : Convegno terrapiattisti a Palermo, Agostino Favari: "Orizzonte piatto" La prima riunione a livello italiano è in programma per il prossimo 12 maggio nella città siciliana. Intanto uno dei relatori, in un'intervista, spiega: "Credere alla terra sferica è una disgrazia" Parole chiave: ...

Palermo - convegno dei Terrapiattisti il 12 maggio : 'Galileo ha sbagliato' : Sta suscitando curiosità la notizia che arriva da Palermo, annunciata da qualche giorno dai terrapiattisti. Il prossimo 12 maggio, presso l'Hotel Garibaldi del capoluogo siciliano, si terrà un convegno dal titolo "Terra piatta-tutta la verità". Nel corso dell'evento, i sostenitori della teoria secondo la quale la Terra non sarebbe un'ellissoide ma una superficie piatta, intendono dimostrare che scienziati del calibro di Galileo Galilei avrebbero ...

Terrapiattisti - a Palermo il primo convegno : dal “dimenticato impero dei giganti” all'”egocentrismo della stella polare” - ecco il programma : Terrapiattisti di tutto il mondo (piatto), unitevi! La data da segnarsi è il 12 maggio 2019. Il luogo prescelto è l’Hotel Garibaldi di Palermo. Terra piatta: tutta la verità è invece il titolo del convegno che si svolgerà in due sessioni, mattina e pomeriggio, e che vedrà avvicendarsi ben 4 relatori per dodici tematiche in esame. L’apertura delle nove del mattino con Agostino Favari è la parte più pragmatica della giornata terrapiattista. Con ...