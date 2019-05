Softball | Serie A1 2019 | la pioggia flagella il campionato | Bussolengo allunga ancora

oasport

(Di sabato 11 maggio 2019) Il girone di ritorno dellaA1 diinizia nel segno della, che costringe molte gare al rinvio, ovvero i doppi confronti tra Bollate e Parma, ma anche quelli tra Caronno e Saronno, segno di una situazione meteo problematica in Lombardia. Ha giocato, e vinto, invece la Specchiasol, per 4-0 sulla Tecnolaser Europa in 6 inning, prima che una fortecostringesse le due squadre a dirigersi nuovamente negli spogliatoi. A rilanciarsi in classifica è dunque la Poderi Dal Nespoli Forlì, che a Caserta ha sconfitto le padrone di casa prima per 7-0 e poi per 9-2 nelle sette frazioni. A chiudere il quadro, domani, sarà il doppio match tra Collecchio e Metalco Castellana, partendo dalle ore 12. Questo il quadro di giornata: Caronno-Saronno rinviata Caserta-Forlì 0-7, 2-9 Bollate-Parma rinviata-Tecnolaser Europa 4-0, rinviata Edit ...

