ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2019) L’idea che una dieta sana sia al di là della portata di molti portafogli è diffusa, ma spesso ingiustificata. La crisi economica impone delle scelte per rientrare nel bilancio; che, spesso, vanno a discapito della qualità. Infatti è facile lasciarsi attirare dai prodotti pronti reperibili nei supermercati. Alcuni costano meno della somma dei loro ingredienti, il che può far sorgere molti dubbi sulla loro qualità. Altri hanno prezzi solo apparentemente vantaggiosi, ma guardando il prezzo al chilo si scopre che non è esattamente così. Per esempio, le patatine fritte in busta costano circa 10-15 € al kg, e a volte arrivano anche a 20-40! I salatini si aggirano sui 10-20 €, idem le pizzette di sfoglia. Con le merendine siamo intorno ai 6 €. Lasagne, cotolette impanate da cuocere, pasta o riso cucinati in vari modi, cosce o alette di pollo vanno dai 10 € in su. Quanto si spende, quindi, per ...

ilfattoblog : Mangiare sano è troppo caro? Errore, bisogna saper scegliere - TutteLeNotizie : Mangiare sano è troppo caro? Errore, bisogna saper scegliere - salanderspawn : @Blackym3w @pechilice Sì poi prendersi montagne di pillole di tutto ciò che si trova solo in prodotti animali. Perc… -