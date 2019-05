Formula 1 – Ferrari in difficoltà a Barcellona | Binotto ammette | “weekend difficile

Formula 1 – Vettel ed i problemi della Ferrari : “l’ultimo settore ci ammazza!” : Sebastian Vettel sa bene che in quel di Montmelò la sua Ferrari sta avendo enormi difficoltà per quanto concerne l’ultimo settore Un pomeriggio molto complicato all’interno di un weekend altrettanto complesso. Così Sebastian Vettel ha analizzato il momento della Ferrari, costretta a guardare da dietro le Mercedes piazzatesi al primo e secondo posto in griglia a Montmelò. “Pomeriggio difficile? Sì stiamo vivendo un weekend ...

Formula 1 – Leclerc mastica amaro a Barcellona : le parole del ferrarista dopo le qualifiche sono sconfortanti : Tutta la delusione di Charles Leclerc dopo le qualifiche del Gp di Spagna: il giovane monegasco per nulla sereno e sorridente a Barcellona La Mercedes domina ancora una volta: doppietta delle Frecce Argento nelle qualifiche del Gp di Spagna, con Valtteri Bottas che ha conquistato la sua terza pole position consecutiva, lasciandosi alle spalle Hamilton a Barcellona. Terzo posto per Sebastian Vettel, seguito da Max Verstappen e ...

Formula 1 – Hamilton davanti a tutti nelle terze libere : le Ferrari si nascondono a Barcellona? : Ancora una volta la Mercedes si piazza davanti a tutti nelle prove libere in Spagna: Lewis Hamilton primo nella classifica dei tempi nelle Fp3 di Barcellona Così come accaduto ieri, anche la terza sessione di prove libere è terminata in anticipo a causa della bandiera rossa causata da un fuori pista della Williams al Gp di Spagna. Al termine delle FP3 di Barcellona è Lewis Hamilton a piazzarsi davanti a tutti, col crono di 1.16.568. Alle ...

Formula 1 - a tutto Toto Wolff : “Hamilton in Ferrari? Ne abbiamo parlato…” : Toto Wolff ha parlato del futuro di Hamilton senza grandi preoccupazioni, il team manager della Mercedes accetterebbe un addio del campione del mondo Il boss della Mercedes Toto Wolff, si è concesso ai cronisti prima del Gran Premio di Spagna. Domani ci si attende una gara molto intrigante, con Hamilton grande favorito della corsa. Toto Wolff ne ha parlato alla Gazzetta dello sport, ma prima ha sollevato un piccolo “guaio” ...

Formula 1 : Gp Spagna. Bottas domina libere - Ferrari inseguono : Mercedes in fuga, Ferrari costrette a inseguire dopo le prime libere del Gran Premio di Spagna. Valtteri Bottas dimostra di non essere per caso

Formula 1 - Fp2 Barcellona – Vettel - spaventa la Ferrari : “oggi Mercedes migliore di noi - a volte la macchina…” : Quarto posto e pochi motivi per sorridere, Sebastian Vettel sfiduciato dopo le Fp2 di Barcellona: il tedesco ammette che la Mercedes sia apparsa più veloce della Ferrari Ancora una doppietta Mercedes nelle Fp2 di Barcellona con Bottas ed Hamilton a farla, nuovamente, da padrone. Solo un quarto posto invece per Sebastian Vettel, finito dietro al compagno di scuderia Charles Leclerc. Il tedesco è apparso alquanto sfiduciato ai microfoni di ...

Formula 1 - GP Spagna - Binotto : 'Nessun all-in. Obiettivo? Una Ferrari più forte possibile' : Il team principal della Ferrari Mattia Binotto , nel venerdi di prove libere del Gran Premio di Spagna , ha parlato delle novità aerodinamiche e della nuova power unit portate sul circuito di Montmeló ...

Formula 1 – Prime libere terminate in anticipo per una bandiera rossa : Bottas davanti alle Ferrari a Barcellona [TEMPI] : Bottas si piazza davanti alle Ferrari nella prima sessione di prove libere del Gp di Spagna: i tempi dalla mattinata in pista a Barcellona Terminano nel segno di Bottas le Prime prove libere del Gp di Spagna: i piloti della Formula 1 sono tornati finalmente in pista dopo il Gp d’Azerbaijan, per prepararsi al meglio al quinti appuntamento stagionale. Sul circuito di Montmelò, nonostante i risultati eccellenti della Ferrari ai test di ...

Formula 1 – Hamilton e la rivalità con la Ferrari : “potete anche non credermi - ma Vettel e Leclerc…” : Lewis Hamilton indica Vettel e Leclerc come i suoi principali rivali: nonostante il pessimo inizio di stagione della Ferrari, il pilota Mercedes sottolinea un particolare dettaglio emerso nelle prime gare Un poker di successi per la Mercedes in altrettante gare, due delle quali portano la firma di Lewis Hamilton. Il pilota della scuderia di Brackley però predica calma e individua nelle due Ferrari i principali rivali che gli possano ...

Formula 1 - GP Spagna - Bottas : 'Mercedes e Ferrari vicine in termini di prestazioni' : Vallteri Bottas nella conferenza stampa del giovedì che inaugura il quinto appuntamento della Formula 1 parla delle ottime prestazioni ottenute in queste prime quattro gare del Mondiale: "Ci sono ...

Formula 1 – La sfida interna con Hamilton e la fortuna - Bottas punge la Ferrari : “avevamo comunque la macchina più affidabile” : Valtteri Bottas non abbassa la guardia: il finlandese della Mercedes consapevole che le Ferrari potrebbero far bene in Spagna Valtteri Bottas arriva in Spagna al comando della classifica piloti, dopo lo splendido successo di Baku. Il finlandese della Mercedes è carico e motivato a far bene anche a Barcellona, rimanendo però sempre con i piedi per terra, consapevole che la Ferrari potrebbe ben presto dare filo da torcere a lui e al suo ...

Formula 1 - GP Spagna : a Barcellona l'ultima vittoria di Fernando Alonso in Ferrari : GP Spagna 2013: E' l'ultima vittoria della Ferrari a Barcellona ma anche l'ultimo successo in F1 di Fernando Alonso . Se qualcuno avesse previsto entrambe le cose quel 12 maggio di 6 anni fa, dopo una ...

Formula 1 - Ecclestone bacchetta la Ferrari : “troppo presto per i team order. Leclerc? Vi dico a chi assomiglia” : L’ex boss della Formula 1 ha parlato del nuovo corso, soffermandosi anche sulle qualità di Charles Leclerc Il suo ciclo è terminato ormai, Bernie Ecclestone guarda la Formula 1 dall’esterno senza lesinare qualche critica a Liberty Media. Il circus è cambiato rispetto a qualche anno fa, ma Mister E non crede che questa sia la strada giusta da intraprendere. Photo4/LaPresse I nuovi piloti però lo convincono, a partire da Charles ...

Formula 1 – Test Barcellona : la Ferrari ha scelto la propria line-up - sulla SF90 torna un pilota italiano : Il team di Maranello schiererà due macchine in occasione dei Test di Barcellona della prossima settimana, affidando la SF90 mercoledì anche ad Antonio Fuoco Prima il Gran Premio di Barcellona, quinto appuntamento del Mondiale, poi i Test in programma sempre sul circuito catalano il 14 e 15 maggio. Giorni intensi per le scuderie di Formula 1, che potranno sviluppare ulteriori componenti per le proprie monoposto in occasione della sessione ...