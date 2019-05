“Dynasty” per chi non c’era

ilpost

(Di sabato 11 maggio 2019) Trent'anni fa andò in onda l'ultimo episodio di una delle soap opera più famose della storia della tv, di cui si parla sempre citando anche "Dallas"

TeamFalliam : RT @fIeursdumal: Fallon e Liam che complottano insieme per rovinare Adam sono la mia nuova cosa preferita #dynasty - fIeursdumal : Fallon e Liam che complottano insieme per rovinare Adam sono la mia nuova cosa preferita #dynasty - itsamybtw : Vedo che avete tutti amate i Falliam as partners in crime, ma per me erano solo cringe, lo dico davvero, non sono p… -