Bari | prete abusò di 10 bambini | condannato a 20 anni di carcere

(Di sabato 11 maggio 2019) Aveva ottenuto delle fotografie di un adolescente nudo accompagnate da messaggi a sfondo sessuale ed ha abusato di 10di età compresa fra gli 11 e i 13. Per questo l'exfoggiano GiTrotta dovrà scontare 20di reclusione. La sentenza di condanna arriva dalla Corte di Appello del Tribunale di, la quale ha confermato ed aumentato la pena già inflittagli dal Tribunale di Foggia. I reati di cui si è macchiato sono atti sessuali su minore, adescamento e detenzione di materiale a sfondo pedopornografico. Atti con minori, ex sacerdoteEra conosciuto come don Gi, l'ex sacerdote foggiano GiTrotta, ed era stato ridotto allo stato laicale per aver commessi crimini contronel 2012. L'uomo ha abusato di un ragazzino estorcendogli delle fotografie a sfondo pedopornografico e, durante alcuni mesi del 2014, ha violentato 10fra gli 11 ...

