Violenze sessuali e bullismo su 4 ragazzine | presi 6 adolescenti

Violenze sessuali in circolo privato : due arresti a Viterbo : Roma – Dalle prime ore dell’alba, la Polizia di Stato di Viterbo sta eseguendo due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di due giovani viterbesi, responsabili del reato di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una cittadina italiana del 1983. Il reato si e’ consumato all’interno di un circolo privato di Viterbo di cui gli autori del reato avevano in quel momento l’uso esclusivo. L'articolo ...

Violenze sessuali sulle tre nipotine : arrestato zio 'orco' : Un palermitano di 36 anni è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di tre nipotine. A raccontare...

Violenze sessuali sul figlio di 6 settimane : “Mamma e papà gli hanno lacerato l’intestino” : Lo hanno violentato ripetutamente provocandogli emorragie e lacerandogli l'intestino. Arriva dalla Germania, e precisamente da Ludwigshafen, città della Renania-Palatinato, l'ultima storia di violenza sessuale ai danni di un minore. Gli aguzzini questa volta sono i genitori di un bimbo, che all'epoca dei fatti aveva sole 6 settimane di vita: Ismail S., 23 anni, e Nina R., 26 anni sono accusati di aver abusato del neonato e di avergli inflitto ...

Germania - Violenze sessuali sul figlio di 6 settimane : genitori a processo : La storia, che ha fatto il giro del mondo suscitando ovunque rabbia e indignazione, si è svolta a Ludwigshafen, in Germania. Protagonisti della vicenda due giovanissimi genitori, Ismail S. e Nina R, rispettivamente di 23 e 26 anni. Il corpo del bambino al momento dei rilievi medici, presentava segni di violenza talmente gravi da condurre gli esperti a praticare un delicatissimo intervento di ricostruzione dell'ano. violenze atroci sul bambino di ...

Filmava Violenze sessuali su un bimbo : arrestata maestra d'asilo : Sfruttamento sessuale di un bimbo e produzione e distribuzione di pornografia infantile. Queste le pesanti accuse nei confronti di una maestra d'asilo 34enne della Florida. La giovane, arrestata dalle ...

Donna per 20 anni in balia di due aguzzini che l'hanno tormentata - usandole Violenze - fisiche - sessuali e morali. E' accaduto nel reggino : Una Donna di 40 anni, per oltre un ventennio, sarebbe stata in balia di due aguzzini che l'hanno tormentata, usandole violenze, fisiche, sessuali e morali, d'ogni genere. Due persone R.R. di 70 anni, ...

Donna in balia di due aguzzini per vent'anni : tormentata con Violenze - fisiche - sessuali e morali d'ogni genere : Una Donna di 40 anni, per oltre un ventennio, sarebbe stata in balia di due aguzzini che l'hanno tormentata, usandole violenze, fisiche, sessuali e morali, d'ogni genere. Due persone R.R. di 70 anni, di Cittanova, e F.R.D., di 55, di Polistena, sono stati arrestati dagli agenti del Commissariato di Ps di Gioia Tauro con l'accusa per il settantenne di riduzione in schiavitù e per l'altro di atti persecutori. Gli arresti sono stati fatti in ...

Cuneo - Violenze sessuali su 13enne contattata su Instagram : arrestato un alpino. L’Esercito : “Indegno e immorale” : Ha costretto una ragazzina di 13 anni ad avere rapporti sessuali minacciandola di divulgare foto intime. Con questa accusa un alpino di 31 anni, sposato e con figli, è stato arrestato dalla polizia a Cuneo, con l’accusa di violenza sessuale e detenzione di materiale pedopornografico. Il militare era entrato in contatto con la ragazzina nel 2015 via Instagram e tramite un’amica comune. In seguitò cominciò a pretendere, con pressioni e ...

Arrestato un militare a Cuneo per Violenze sessuali su una 13enne : Roma, 12 mar., askanews, - La Polizia di Stato ha proceduto all'arresto di un militare su mandato del Tribunale di Cuneo. L'uomo - secondo le accuse - si è reso responsabile di ripetute violenze ...

Violenze sessuali su 13enne - arrestato militare : La polizia ha arrestato un militare su mandato del Tribunale di Cuneo. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo si sarebbe reso responsabile di ripetute Violenze sessuali a carico di una ragazzina ...

Cuneo - Violenze sessuali su ragazzina di 13 anni : arrestato militare 30enne : La polizia ha arrestato un militare su mandato del Tribunale di Cuneo. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo si sarebbe reso responsabile di ripetute violenze sessuali a carico di una ragazzina di appena 13 anni nonché della divulgazione di materiale pedopornografico nei principali social network. L’uomo, insospettabile trentenne, sposato e con famiglia, secondo la ricostruzione della squadra mobile di Cuneo avrebbe abusato ...

Roma - Violenze sessuali su aspiranti attrici : arrestato 'regista' : Roma, 11 mar., askanews, - Un 69enne Romano, 'regista' e produttore artistico, presidente di una 'accademia' in zona Aurelia, è stato arrestato a Roma dai carabinieri per violenza sessuale aggravata e ...