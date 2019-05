romadailynews

(Di venerdì 10 maggio 2019) VIABILITÀVENERDÌ 10 MAGGIOORE 18:20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE ILE’IN CODA PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA L’USCITA MAGLIANA E AURELIA E PERINTENSO TRA BUFALOTTA E TIBURTINA. SULLA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PERINTENSO TRA BIVIO PER LAFIUMICINO ENINA. SULLA TANG.EST, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI ILE’INCOLONNATO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA DELLA MOSCHEA. A SEGUIRE TRA VIA TIBURTINA E SVINCOLO PER A24L’AQUILA E SU VIALE CASTERNSE. TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA CON RALLENTAMENTI E CODE TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO IN USCITA DA. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA ANTICA TRA VIA AURELIA E VIA DI BRAVETTA IN ENTRAMBE I SENSI DI MARCIA. CODE SU VIA CILICIA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E PIAZZA GALERIA ...

LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via dei Colli Portuensi code tra Via Roberto Alessandri e Piazzale Eugenio Morelli > Via Isacco Newton #luceverde - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 10-05-2019 ore 18:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - stradadeiparchi : ???? #A24 CHIUSURA RAMPE SVINCOLO #TORNIMPARTE ???? - in entrata in autostrada limitatamente al traffico proveniente d… -