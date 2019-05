Toro | Cairo | Petrachi resta fino al 202o

Cairo : "Il Toro non vende i suoi gioielli" : Lo ha detto il presidente del club granata Urbano Cairo ai microfoni di Radio anch'io sport. 'L'anno scorso, avendo tenuto tutti, il bilancio è un pò peggiorato, ha spiegato Cairo. Ma ce l'abbiamo ...

Cairo blinda il Toro : "Per il prossimo anno non vendo nessuno" : Lo ha detto il presidente del club granata Urbano Cairo ai microfoni di Radio anch'io sport. 'L'anno scorso, avendo tenuto tutti, il bilancio è un po' peggiorato, ha spiegato Cairo. Ma ce l'abbiamo ...

Cairo : «Petrachi-Roma? Non penso sia vero. Può restare al Toro» : ROMA - Il futuro di Gianluca Petrachi è al momento un punto interrogativo. La Roma è molto interessata al direttore sportivo e vorrebbe portarlo nella capitale, ma a bloccare - almeno per il momento - ...

Cairo di fronte all’ostacolo Juve : “derby? Serve un Toro al 120%” : Torino, Urbano Cairo sa bene che per sconfiggere la Juventus e sognare la Champions League Serve una gara da urlo “Abbiamo una partita impegnativa e difficile. Giochiamo in casa di una grande squadra come la Juve. Dobbiamo giocarcela come si è fatto con il Milan al 120% delle potenzialità“. Cosi’ il presidente del Torino, Urbano Cairo, sul derby Juve-Toro in programma questa sera all’Allianz Stadium. “La Juve ...

Cairo : “Toro allenato benissimo - al derby con umiltà” : Le parole del presidente del Torino Urbano Cairo, a margine dell’assemblea di Cairo Communication. Il numero uno granata ha parlato del derby con la Juve di stasera: “”Dobbiamo affrontare la partita con umiltà, consapevoli che la squadra è ottima e allenata benissimo”. “L’ umiltà – ha proseguito – dà la forza di fare anche delle belle partite, di andare lì con la consapevolezza di essere una ...

Toro - testa al derby dopo il 2-0 sul Milan. Cairo : "E' il più importante della mia presidenza" : 'Il gol? La dedica va al figlio di Bonucci che era in tribuna assieme a tutta la sua famiglia - così il Gallo a Sky Sport -. È stata una grande serata, ora testa al derby: sarà spettacolare'. Con un ...

Il Toro vede rosso : tenere Belotti è costato caro a Cairo - dopo cinque anni il bilancio è in negativo : Fare una squadra che punta all'Europa costa. Così come trattenere i migliori elementi, Belotti in primis, rinunciando ai milioni arrivati dalle plusvalenze che per anni hanno autofinanziato il mercato.

Il sogno Champions e quel tabù chiamato Milan - unica squadra mai battuta dal Toro nell'era Cairo : Vedi Milan, leggi tabù: l'unico grande muro non abbattuto dal Toro da quando alla presidenza c'è Urbano Cairo, 2005,. Contro i rossoneri i granata ci hanno provato finora 19 volte sfiorando a più ...