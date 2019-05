Super Cane Magic Zero | Annunciata la data di uscita

gamerbrain

(Di venerdì 10 maggio 2019) Dopo aver trascorso molto tempo in Accesso Anticipato su Steam,si prepara ad uscire dalla suddetta fase arrivando anche su PS4 e Switch.arriva su PS4 e Switchè un Action RPG comico. Raccogli tutto, lancia tutto e mangia tutto nell’enorme mondo di gioco costruito a mano, nei dungeon generati proceduralmente e nelle arene PVP locale. Il mondo di WOTF è in pericolo! Comincia la tua avventura come Coso, Cosa e tanti altri folli personaggi, trova il, ripristina Internet e diventa l’eroe del giorno! Combatti da solo o in co-op locale, trova gli equipaggiamenti migliori, esplora assurdi dungeon e uccidi tutte le verdure! Il gioco è stato sviluppato in collaborazione con il fumettista italiano Sio, celebre per i suoi fumetti e per i suoi divertentissimi video su YouTube. ...

