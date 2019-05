Serie B | tutte le combinazioni tra promozioni | retrocessioni | playoff e playout | Palermo

calcioweb.eu

(Di venerdì 10 maggio 2019)B – 38^ ed ultima giornata per il campionato cadetto italiano. Alle ore 17 di domani verranno svelati tutti i verdetti riguardanti lee chi invece parteciperà agli spareggi. Turno interamente alle 15, per permettere la contemporaneità delle sfide. Occhi puntati su Lecce e, distanziate da un solo punto, che se la dovranno vedere con ostici avversari, in lotta per i(rispettivamente Spezia e Cittadella). Scoppiettante anche la corsa, mentre è ancora da decidere l’ultimo posto per la retrocessione diretta. Eccole possibili, squadra per squadra. Probabili FormazioniB, 38^ giornata: Lecce econfidano nei propri attacchi PronosticiB, 38^ giornata: i consigli di CalcioWeb: brivido Lecce CORSA PROMOZIONEavanti negli scontri diretti in caso di ...

sscnapoli : Dries Mertens @dries_mertens14 ha raggiunto Attila Sallustro (107 gol) al terzo posto dei migliori marcatori all-ti… - catecanc : RT @Bonni69_co: Troppe serie TV da vedere e così poco tempo per guardarle tutte - parabagiuls : RT @ilagid: Io se vedo quella foto mi sento male. Rabbrividisco. È così esplicita E no. Non venitemi a dire ‘è solo una serie tv’ perché se… -