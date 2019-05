Riciclo | nuovo record nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio

meteoweb.eu

(Di venerdì 10 maggio 2019) In Italia ildiè da, registrando nel 2018 il più alto tasso didi sempre, pari al 78,6% dell’immesso al consumo, in crescita del 5% rispetto all’anno precedente (73,6%). Un traguardo senza precedenti, raggiunto grazie all’impegno di tutta la filiera a partire dai cittadini che ogni giorno differenziano correttamente barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure in, facendo sì che possano essere avviati aper rinascere a nuova vita. I dati sono stati resi noti oggi, in occasione dell’assemblea annuale, da RICREA, il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per ile il Recuperoin. Nel 2018 sono state avviate al386.895 tonte diin, pari al peso di 13 portaerei Cavour, nave ammiraglia della flotta italiana. Un dato in ...

