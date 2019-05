Rage 2 Anteprima

informati24

(Di venerdì 10 maggio 2019)Nonostante un po ‘di riluttanza, pare che2 sia un ottimo sparatutto Open World, almeno queste sono le sensazioni che abbiamo appreso d chi e riuscito a provarlo in. Sei The Last Ranger, lasciato solo ad esplorare un mondo post-apocalittico disseminato di strane creature, punk ostili e bottini senza fine che aspettano di essere scoperti.è uno sparatutto in prima persona open world ambientato in una distesa desolata, proprio come nel primo giocouscito. Il giocatore sarà in possesso di un assortimento di armi letali tra cui l’Wingstick. Sebbene il primo“l’originale” sia stato sviluppato da id Software, i compiti di sviluppo per questa versione sono passati allo sviluppatore svedese Avalanche Studios, già sviluppatore di tre precedenti giochi di Just Cause. I vari veicoli che troverete nel game avranno un ruolo ...