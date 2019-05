Plastica | dal 2021 al bando quella usa e getta | dai cotton fioc ai piatti Ecco i

Volvo - non solo sicurezza stradale : obiettivo ‘zero Plastica’ : Si rafforza il sostegno di Volvo al progetto LifeGate PlasticLess per la lotta alle plastiche nei mari italiani Dopo che lo scorso anno la filiale italiana di Volvo aveva sposato la causa del progetto LifeGate PlasticLess per la riduzione delle plastiche nel mare ed effettuato la posa di tre dispositivi Seabin (nei porti di Marina di Varazze, Marina di Cattolica e Venezia Certosa Marina), nel 2019 il progetto si amplia, quest’anno ...

Trova in mare una bottiglia di Plastica con quattro messaggi all’interno. Aveva viaggiato dalla Francia alla Sicilia : Roberto Chifari L’incredibile scoperta di un bambino di 13 anni che ha Trovata a Petrosino, nel trapanese, una bottiglia con quattro messaggi scritti da una ragazza francese Mario ha 13 anni e ha fatto un’incredibile scoperta. Nel mare del suo paese a Petrosino, in provincia di Trapani, ha Trovato una bottiglia. All’interno c’erano quattro messaggi scritti a mano da una ragazzina francese che Aveva lasciato andare la bottiglia da ...

Televisore - sedie e tanto altro : cittadini puliscono il litorale dall'invasione della Plastica : Un'iniziativa finalizzata di sensibilizzazione verso il problema dell'inquinamento da plastiche e microplastiche che attanaglia le coste non solo italiane, ma di tutto il mondo. Continua l'impegno ...

Sostenibilità : dal ristorante 6 consigli anti-Plastica : Roma, 19 apr. (Labitalia) - Sei suggerimenti per fare la propria parte nella lotta alla plastica. A[...]

La polo eco sostenibile realizzata con la Plastica riciclata dalle bottiglie recuperate dall’oceano : dfdfdfd Il capo iconico di Ralph Lauren? La polo, of course. Con il suo cavallino sul petto, le sue mille varianti di colori ha vestito, e continua a farlo, intere generazioni di uomini e non solo. Simbolo globale per la raccolta di fondi in attività filantropiche e di impatto sociale, come quella per il finanziamento della ricerca e della cura del cancro al seno attraverso Pink Pony Fund, o la raccolta fondi per fornire soccorso in ...

possibile creare il carburante dalla Plastica : Chrysalis è un modello di economia circolare basato sulla pirolisi . La plastica viene ridotta in granuli e immessa in un reattore chiuso, in seguito riscaldata ad una temperatura di 450° ...

Dalla scoperta di due "super" batteri arrivano gli enzimi che rendono la Plastica biodegradabile : Stiamo progressivamente soffocando il mondo e l'umanità sotto tonnellate di plastica senza assumercene la responsabilità. È bastata una generazione per creare quest'emergenza ma la buona notizia è ...

RoCycle è il robot che ricicla i rifiuti distinguendo al tatto la carta dalla Plastica : I ricercatori del Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) del MIT hanno sviluppato nuove tecniche che consentono ai robot di differenziare la raccolta dei rifiuti, grazie al senso del tatto. Il robot si chiama RoCycle e utilizza una serie di sensori per determinare il materiale di cui è composto un oggetto e di smaltirlo nella corretta categoria d’appartenenza. Potrebbe essere impiegato nella suddivisione dei ...

«10 rivers 1 ocean» : la nuova avventura di Alex Bellini nel mondo sommerso dalla Plastica : Ha attraversato gli oceani a remi e il deserto del Sahara e gli Stati Uniti di corsa, ma mai come ora si è chiesto dove stiamo andando. Alex Bellini è appena partito per il suo viaggio dal futuro più incerto, quello nel mondo sommerso dalla plastica: la sua nuova avventura si chiama «10 rivers 1 Ocean» e lo vedrà navigare sui 10 fiumi più inquinati dalla plastica del pianeta e nel Pacific Garbage Patch, ...

Pescatori-spazzini - ora potranno ripulire i mari dalla Plastica : Rossano Ercolini Rifiuti Zero Baldini & Castoldi Dieci Azioni per Zero Rifiuti Edizioni Ambiente Bea Johnson Zero Rifiuti in Casa Logart Press Editore Antonio Massarutto Un Mondo senza Rifiuti? Il ...

Plastica nel cioccolato Lindt : tavolette al latte ritirate dall'azienda in Svizzera : La Lindt ha richiamato un lotto di barrette di cioccolato al latte perché potrebbero contenere pericolose microplastiche al loro interno. La decisione è stata presa, dalla famosa azienda produttrice di cioccolato svizzero, in seguito a segnalazioni pervenute direttamente da alcuni consumatori del prodotto coinvolto nell'allerta. I frammenti di Plastica, secondo le prime indagini, potrebbero provenire da un dispositivo usato per confezionare, ...

Cioccolato contenente Plastica : tavolette Lindt ritirate dal mercato [DETTAGLI e LOTTO] : Continuano i ritiri di prodotti alimentari dal mercato e stavolta tocca al Cioccolato: la Lindt ha ritirato delle tavolette a causa della presenza di plastica. Nello specifico si tratta delle “Bretzel al latte” (vendute solo in Svizzera, e non in Italia): l’articolo coinvolto dal richiamo è la tavoletta di Cioccolato “Bretzel al latte” Lindt da 100 grammi (articolo n. 6.315.752) con numero di lotto L2979 e data di ...

Lindt - tavolette di cioccolato al latte ritirate dal mercato : contengono pezzi di Plastica : Alcune tavolette di cioccolato Lindt “Bretzel al latte” sono state ritirate dal mercato a causa della presenza di plastica al loro interno. Nello specifico, si tratta della tavoletta di cioccolato “Bretzel al latte” Lindt da 100 grammi (articolo n. 6.315.752) con numero di lotto L2979 e data di scadenza o termine minimo di conservazione fissato al 31 gennaio 2020. Vendita sospesa presso tutti i distributori. E chi ha ...