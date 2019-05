Innovazione | ENEA con 5 associazioni presenta il programma KEP

ENEA - filiera vitivinicola : l’impronta ambientale di prodotto - uno strumento per aumentare Innovazione e competitività : Mercoledì 17 aprile a Cellino San Marco (Brindisi) si terrà il workshop “l’impronta ambientale di prodotto quale strumento per aumentare l’innovazione e la competitività nella filiera vitivinicola” organizzato da ENEA e Federalimentare per presentare i primi risultati del progetto PEFMED, che punta a ridurre l’impronta ambientale dei prodotti (Product Environmental Footprint – PEF) e ad accrescere l’innovazione in chiave green della ...

Innovazione : Livorno punta sul modello smart city ENEA per risparmio energetico e taglio di emissioni : Lampioni a led intelligenti, semafori telecontrollati, sensori e telecamere per la gestione del traffico e della sosta dei veicoli, ma anche per il monitoraggio ambientale. Sono alcune delle tecnologie messe in campo da ENEA nel programma di riqualificazione in chiave smart della città di Livorno che consentirà risparmi energetici totali fino al 70%, oltre a un taglio della CO2 di oltre 1.400 tonnellate annue. Queste attività rientrano ...

Innovazione : Enea approda a RomeCup con Nao - robot amico di bimbi autistici : Roma, 1 apr. (AdnKronos) - Un robot amico dei bambini autistici. L'Enea approda così, anche quest’anno, alla RomeCup, la storica manifestazione della Fondazione Mondo Digitale che propone da domani a Roma una quattro giorni immersiva sul presente e sul futuro dell’uomo scandito dalla robotica, dall'