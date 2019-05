Google punta a portare i documenti d’identità elettronici su Android

Perché sì e perché non puntare su Google Pixel 3a : tutto ruota attorno a prezzo e batteria : Da alcune ore a questa parte si parla molto di uno smartphone molto atteso dal pubblico italiano, come il cosiddetto Google Pixel 3a. A dirla tutta, nelle ore antecedenti alla presentazione ufficiale dello smartphone erano trapelate diverse indiscrezioni sulla sua scheda tecnica, come del resto avrete notato attraverso il nostro articolo di inizio settimana. Ora però possiamo passare dalla teoria alla pratica, ma soprattutto prendere in esame ...

Google rimuove tre app di appuntamenti dal Play Store : ecco quali sono : La Federal Trade Commission ha riportato oggi che Google e Apple hanno rimosso tre app di appuntamenti dai loro app Store perché potrebbero essere potenzialmente utilizzate da pedofili. Un'avvocato della FTC ha riportato che le app FastMeet, Meet24 e Meet4U, tutte realizzati dalla società ucraina Wildec, sembravano violare la legge sulla protezione della privacy online dei bambini (COPPA) e la legge FTC. L'articolo Google rimuove tre app di ...

Apple e Google cancellano dallo store tre app per appuntamenti on line - : Come abbiamo spiegato in passato, l'App store è un mondo fatto di trucchi, errori, giochi di parole, complesse procedure di approvazione e incomprensibili rifiuti; ma anche un mondo che si è evoluto ...

Google Pixel 3a spunta su Geekbench svelando probabili specifiche a breve distanza dal lancio : Google Pixel 3a sarebbe comparso nel database di Geekbench suggerendoci alcune delle sue specifiche tecniche: andiamo a scoprire come se l'è cavata col benchmark. L'articolo Google Pixel 3a spunta su Geekbench svelando probabili specifiche a breve distanza dal lancio proviene da TuttoAndroid.

Google punta a rendere più umana l’interazione con gli sviluppatori Android : Google promette di migliorare la gestione dei propri rapporti con la comunità degli sviluppatori, lasciata troppo spesso agli automatismi. L'articolo Google punta a rendere più umana l’interazione con gli sviluppatori Android proviene da TuttoAndroid.

Davvero economici i Google Pixel 3a? Spuntano i prezzi per l’Europa : Una decina di giorni fa vi avevamo già parlato della possibilità che la versione economica degli attuali Pixel 3 avrebbe potuto prendere il nome di Google Pixel 3a. Ci ha pensato 'winfuture.de' a ribadire il concetto, confermando il fatto che la serie arriverà anche in Europa, proprio in contemporanea al loro lancio negli Stati Uniti (non bisognerà aspettare neanche un solo giorno). Il device, di cui è prevista anche una variante XL, dovrebbe ...