Giro d’Italia – Simon Yates la tocca piano | “io favorito | i miei avversari dovrebbero

sportfair

(Di venerdì 10 maggio 2019)mette in guardia tutti i suoi: il ciclista della Mitchelton-Scott si sentee pensa che gli altri possano solo ‘farsela addosso’ Tutto pronto per la 102ª edizione deld’Italia, la celebre corsa italiana che percorrerà i tracciati della penisola dall’11 maggio al 2 giugno. Lo start ufficiale avverrà sabato a Bologna. Quest’oggi si sono svolte diverse conferenze stampa delle principali squadre che si giocheranno il successo finale. Interessanti le parole didella Mitchelton-Scott che ha spiegato: “nessuno sa davvero come sarà il meteo sabato, è solo una previsione. Di solito voglio conoscere il tempo dei, quindi partirò come daoriginale, ultimo dal mio team. Non cambierò la bici prima alla salita. Ci sono molti favoriti per il, credo di essere in ottima forma e sono ...

giroditalia : Giro d'Italia 102 - start list announced - giroditalia : Few minutes to the Team Presentation of Giro d’Italia 2019, follow the live here on Facebook or ??… - giroditalia : Giro d'Italia on tv: where to watch it ?? -