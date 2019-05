Sembra che Imen Chatbouri sia stata uccisa! Nei video il killer della 37enne

Le immagini mostrano poi lo stesso uomo raggiungere il corpo della donna sul lungotevere, prende qualcosa dalla sua borsa e allontanarsi: tra gli effetti personali dell'atleta, infatti, mancava il cellulare, forse rubato proprio dall'assassino, per evitare che si potesse risalire a lui. Gli inquirenti hanno ricostruito, mettendo in fila le immagini delle telecamere, il percorso fatto dalla vittima, da piazza Venezia a Trastevere: sembra che, come riporta il Corriere della Sera, una volta arrivata a Ponte Sisto, la donna sia stata sollevata dal suo assasino che, prendendola per le caviglie, l'avrebbe fatta precipitare. Il sospetto è che un uomo, conosciuto poco prima, l'abbia seguita dopo il loro incontro, aspettando il momento giusto per ucciderla.



Fondamentale per ricostruire la vicenda anche la testimonianza di un amico della vittima, cui Imen aveva parlato con preoccupazione di un uomo, che corrisponderebbe alla corporatura della persona ripresa nei video. Ora, l'assassino di Imen sembra avere le ore contate.

(Di venerdì 10 maggio 2019) Il suo corpo era stato trovato sul lungotevere, vicino a Ponte Sisto - a Roma - lo scorso 2 maggio. "Lesioni compatibili con una caduta", avevano detto all'inizio gli inquirenti, che da subito avevano iniziato a indagare sulla sua vita privata. Invece,che, 37 anni, campionessa nel lancio del giavellotto, medaglia di bronzo ai Giochi Africani nel 2002, siauccisa. Un significativo passo avanti, che ha cambiato l'ipotesi di reato da omicidio colposo a omicidio volontario.Le telecamere disorveglianza hanno ripreso un uomo che, quella notte, avrebbe spintogiù dal parapetto di Ponte Sisto, uccidendola.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...