Gessica Notaro ritrova l’amore | “Insieme siamo perfetti”

Grande Fratello 2019 - Francesca De Andrè inveisce contro il fidanzato : «Gli do fuoco». Gessica Notaro non ci sta : Francesca De Andrè “Gli do fuoco” è stata una delle frasi con cui Francesca De Andrè, durante l’ultima puntata del Grande Fratello 16, ha commentato l’ipotetico tradimento del fidanzato Giorgio, paparazzato con una donna misteriosa sotto casa della concorrente. Un’espressione forte, sebbene dettata dalla rabbia e da non prendere alla lettera, che ha fatto storcere il naso a molti spettatori ma anche ad una persona ...

Grande Fratello 2019 - Francesca De Andrè sul tradimento del fidanzato : “Lo brucio vivo”. E Gessica Notaro risponde : “Frase inaccettabile” : Nell’ultima puntata del Grande Fratello la concorrente Francesca De Andrè si è sfogata dopo aver visto alcune immagini su un presunto tradimento del compagno Giorgio Tambellini. “A casa mia! Gli do fuoco quando esco, lo brucio vivo. Soltanto a lui, nemmeno a lei. Ma ci vuole coraggio. A casa mia. Io voglio sentire qualcosa da lui. Non è possibile che non abbia parlato. Cosa devo fare? Ogni settimana ne ho una. Non ce la faccio più, ...

