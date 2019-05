Elezioni europee 26 maggio | date chiusura scuole | quali sono i permessi concessi ai

scuolainforma

(Di venerdì 10 maggio 2019) Domenica 26, come noto, si voterà per lee molti istituti scolastici diventeranno sedi di seggio elettorale. Nella stessa giornata si terranno anche leamministrativi nelle regioni a statuto ordinario (l’eventuale ballottaggio è previsto per domenica 9 giugno). Lesi svolgeranno nella sola giornata di domenica 26, con i seggi che apriranno alle ore 7 per chiudersi alle ore 23.26Gli scrutini all’interno dellechestate scelte come sedi di seggio elettorale inizieranno domenica stessa per quanto riguarda lee per lesuppletive della Camera, mentre per quanto riguarda lo spoglio relativo alle schede delleregionali e amministrative, q si comincerà alle ore 14 del 27. Lechestate indicate come seggi elettorali resteranno ...

