Dramma per coppia in luna di miele, strano odore in hotel: lei muore, lui finisce in ospedale

Doveva essere la loro spensierata luna di miele a meno di un mese dal loro matrimonio in Inghilterra, ma la vacanza che avevano intrapreso in Sri Lanka si è trasformata in tragedia per i due sposi originari di Brent, a nord di Londra. Dopo essersi sentiti male all'interno dell'albergo a cinque stelle dove alloggiavano nella città costiera di Galle, entrambi sono stati trasportati in ospedale ma mentre lui si sta riprendendo per lei purtroppo non c'è stato niente da fare. La donna è deceduta poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. Secondo gli esami post mortem, la 31enne Usheila Patel sarebbe morta per disidratazione dopo aver continuato a vomitare per ore. Gli stessi sintomi accusati anche dal marito, il 33enne Khilan Chandaria, che era con lei in stanza e ora rimane ricoverato in ospedale. L'uomo, anche se formalmente non è accusato di nulla, al momento non può lasciare il Paese finché non saranno eseguiti altri test.

