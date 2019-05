Conte apre i porti | ma sbarcano soltanto i migranti salvati dalla Marina

Si apre la partita per le poltrone Ue - Conte : "L'Italia vuole recitare il ruolo che le spetta" : Dobbiamo tenere conto che non possiamo piu' ragionare secondo un modello eurocentrico: il mondo si e' allargato ma l'Italia e l'Europa possono continuare a recitare un ruolo importante se pongono ...

Roma - Totti apre le porte all’arrivo di Conte : poi parla del futuro di Zaniolo : “Conte? In queste ultime settimane se ne sta parlando tantissimo. Noi abbiamo in panchina Claudio Ranieri e dobbiamo portargli rispetto. Sino alla fine dell’annata dobbiamo pensare solo alla qualificazione alla prossima Champions e non parlare di nuovi allenatori, sia per rispetto a Ranieri che per non far sorgere distrazioni all’interno della squadra. Ho visto Antonio Conte di recente? Si’ ma parlo ...

'193 Problemi' apre Fantasy - il festival di circo Contemporaneo a Casale : Fantasyfestivalcirco.it/ programma2019/ Negli spettacoli di Fantasy non ci sono animali . Il festival , infatti, promuove e sostiene l'arte di strada e il circo contemporaneo nella sua espressione ...

Conte-Juventus - ora si riapre uno spiraglio : il nuovo retroscena : CONTE JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe pensando seriamente ad Antonio Conte come potenziale sostituto di Allegri in vista della prossima stagione. Come noto, sull’ex tecnico del Chelsea resta forte anche l’interesse dell’Inter. La Juventus dovrà valutare attentamente il futuro di Allegri prima di decidere il da farsi con […] More

Conte-Juventus - la pista si riapre : Agnelli cambia idea : CONTE JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, la Juventus sarebbe pronta a tentare l’assalto concreto su Antonio Conte e sul ritorno in bianconero dell’ormai ex tecnico del Chelsea. Un affondo che potrebbe concretizzarsi in caso di addio a Massimiliano Allegri. Di fatto, l’attuale tecnico bianconero analizzerà attentamente il prossimo futuro per […] More

Giuseppe Conte - mossa kamikaze : apre allo ius soli - cosa c'è dietro : Che la tensione nel governo sia ai massimi termini lo dimostrano le ultime parole di Giuseppe Conte, che riapre sullo ius soli dopo che il dibattito è ripreso in seguito al caso di San Donato Milanese e al salvataggio dovuto alla tempestività di Ramy, il ragazzino egiziano. "Non è nel contratto di g

Giuseppe Conte apre allo Ius Soli : "Non è nel contratto - ma va fatta una riflessione" : Lo Ius Soli "non è nel contratto di governo, ma auspico che si avvii nel Paese, nelle sedi opportune, una riflessione serena" su questo tema. Con queste parole Giuseppe Conte interviene sul diritto alla cittadinanza: "Si può valutare la nascita sul territorio italiano che sia però collegata ad un percorso di integrazione serio", che preveda, spiega il premier in un incontro con i giovani ad Assisi "la conoscenza della nostra ...

Conte apre sullo ius soli : Assisi, 29 mar., askanews, - 'Siamo nati con un contratto di governo solenne, questo argomento non è nel contratto di governo ma spero che si avvii in sede parlamentare una riflessione serena dove si ...