Confindustria | Dl Crescita primo segnale ma portata limitata

Confindustria - Boccia : "Necessario incrementare crescita. Lo 0 - 1% non basta" : Ha affermato Boccia in merito alla guerra dei dazi tra le due potenze, aggiungendo che "di fronte alla Cina e alla politica Usa First, non possiamo rispondere con prima l'Italia, prima la Francia: ...

Governo - Boccia (Confindustria) : “Noi criticati quando abbiamo parlato di crescita zero - ora siamo allo 0 - 1%” : “La grande sfida è la manovra di autunno, dove si devono trovare le risorse. Forse è arrivato il momento di un bagno di realismo per il Paese“. A rivendicarlo il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, tornato ad avvertire il Governo M5s-Lega. “È evidente che nei decreti crescita ci sono cose che abbiamo condiviso. È evidente che è un piccolo passo, un cambio di guardia”, ha aggiunto, nel corso di un incontro ...

Def - sindacati : “No ad aumenti Iva”. Confindustria : “Se scattano clausole nel 2020 attesi 0 - 3 punti di minor crescita” : Al via davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato le audizioni sul Documento di economia e finanza. Lunedì 15 aprile hanno commentato il Def sindacati, Confindustria e altre associazioni di imprese, la Conferenza delle Regioni, Anci e Upi. Le sigle sindacali hanno attaccato soprattutto sulla promessa di un avvio graduale della flat tax anche per le famiglie e sulle clausole di salvaguardia da 23 miliardi nel 2020, che preoccupano anche ...

Allarme Confindustria : Italia crescita zero. Di Maio : condivido - potenzieremo export. Salvini : qualcuno doveva svegliarsi prima : L'economia Italiana non crescera' nel 2019 e mettera' a segno "un esiguo" +0,4% nel 2020. L'Allarme arriva da Confindustria, che parla di un "alto rischio di recessione" che solo l'export puo' scongiurare. Una "crescita zero" quella del 2019, spiega Andrea Montanino, direttore del Centro studi degli industriali (Csc), data da numerosi fattori interni e da un contesto esterno comunque non favorevole. Gli esperti di via dell'Astronomia rivedono al ...

Crescita - Di Maio : “Preoccupazioni di Confindustria sono le nostre. L’epoca dei gufi era quella di Renzi” : “Le preoccupazioni contenute nel report di Confindustria sono anche le nostre. Non c’è bisogno di nessuno scontro o di apostrofare Confindustria come i gufi“. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in una conferenza stampa a New York, dopo l’incontro con i vertici di Wall Street, rispondendo indirettamente alle dichiarazioni dell’alleato Matteo Salvini sullo studio degli industriali. ...