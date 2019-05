Spread chiude in rialzo a 273 punti

Spread Btp-Bund chiude a 265 punti base : ANSA, - ROMA, 8 MAG - Lo Spread tra Btp e Bund chiude a 265 punti base, sugli stessi livelli di ieri, dopo aver toccato in mattinata i 270 punti base. Il rendimento del decennale del Tesoro è al 2,61%.

Spread Btp chiude in netto rialzo a 266 : ROMA, 7 MAG - Lo Spread tra Btp e Bund a dieci anni chiude in netto rialzo a 266 punti base da 257 di ieri, in un mercato più teso dopo le nuove stime della Commissione europea sulla crescita e i ...

ANSA, - ROMA, 3 MAG - Lo Spread tra Btp e Bund archivia la settimana a 253 punti base col tasso sul decennale del Tesoro al 2,55%. 3 maggio 2019

Borsa Italiana oggi - Milano chiude in rosso dopo la Fed. Spread in calo : ... dunque, e ribadisce il suo atteggiamento di "pazienza" - nonostante l'insistenza del presidente Donald Trump, secondo cui dovrebbe ridurre il costo del denaro - ricordando anche che l'economia ...

Borsa Italiana 24 aprile - Milano chiude in rosso. Spread stabile : Seduta in rosso per Borsa Italiana . Milano , apertura di oggi -0,26% a 21,839 punti, viaggia in negativo per tutto il giorno, e alla fine l'indice Ftse Mib di Piazza Affari chiude a -0,79% a quota 21.

Borsa Italiana oggi - Milano chiude in rosso. Sale lo Spread. Vola il petrolio : Dopo quattro giorni di chiusura della Borsa Italiana , Milano , apertura di oggi a -0,03% a 21.950 punti, parte in lieve flessione, con l'indice Ftse Mib di Piazza Affari che chiude in rosso a -0,27% ...

ANSA, - ROMA, 17 APR - Lo Spread fra Btp e Bund chiude invariato a 253 punti base, il medesimo livello della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale del Tesoro è al 2,61%. 17 aprile 2019

ANSA, - ROMA, 16 APR - Lo Spread fra Btp e Bund chiude stabile a 253 punti base contro i 252 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è pari al 2,59%. 16 aprile 2019

ANSA, - ROMA, 15 APR - Chiusura in rialzo per lo Spread tra Btp e Bund, che segna 252 punti base da 248 di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano sale al 2,58%. 15 aprile 2019

Spread chiude in netto rialzo sotto 250 : ANSA, - ROMA, 12 APR - Chiusura in netto rialzo, ma sotto i massimi di giornata per lo Spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 248 punti base contro i 237 di ieri. Il rendimento del decennale è ...

Spread chiude a 237 minimo da metà marzo : ANSA, - ROMA, 11 APR - Lo Spread tra Btp e Bund chiude stabile a 237 punti base, lo stesso livello della chiusura di ieri, rimanendo sui minimi dal 18 marzo scorso. Il rendimento del decennale ...

Spread Btp chiude in calo a 243 punti : ANSA, - ROMA, 9 APR - Lo Spread tra il Btp e il Bund tedesco a dieci anni chiude in calo a 243 punti base da 248 punti. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,42%. 9 aprile 2019 ...