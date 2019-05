Salvini | combattere droga per combattere mafia | Stato spacciatore non esiste

romadailynews

(Di giovedì 9 maggio 2019) Pesaro – “Lotta allae’ lotta alla. Lo dico agli amici del M5s che spero ritirino la proposta di legge che prevede lodi”. Cosi’ il ministro dell’Interno Matteoa Pesaro per un’iniziativa elettorale. Il capo del Viminale ha poi commentato l’operazione contro il clan dei Casamonica di oggi. “Un’operazione bellissima- conclude-. Anche questo ricordo a Di Maio: l’operazione ha portato in galera 22 dei Casamonica pere spaccio di, quindi chi combatte lacombatte la, chi combatte lacombatte la. Lonon”. L'articolopernonproviene da RomaDailyNews.

matteorenzi : In una giornata come oggi il Ministro dell’Interno di un Paese civile non insulta gli avversari, ma va a Napoli a c… - simonabonafe : Un'ora di selfie per Salvini a Salerno. Se quell'ora l'avesse dedicata a combattere la camorra e alla piccola Noemi… - danyvale8827 : RT @Siciliano741: #salvini anzichè giocare con la cannabis,pensa a combattere la mafia ed i violenti di Caccapound -