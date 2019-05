Presta l’auto non assicurata all’amica che investe un ciclista | 39enne si toglie la vita

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2019) Un’inchiesta iniziata nel 2018 e arrivata oggi alla conclusione ha reso noti i motivi che hanno spinto laSamantha Ewen arsi la. La Hull Coroner Court ha stabilito infatti che la donna non riusciva più a ripagare i propri debiti. Il gesto che ha peggiorato una situazione difficile è stato l’averto la propria macchina a un’amica nel 2015. Un atto di bontà, fatto probabilmente con noncuranza, anche perché Samantha così come l’amica, non potevano sapere che quel giorno avrebbe rappresentato uno ‘snodo fatale’. L’amica investì infatti une Samantha, alla quale apparteneva l’auto che era senza assicurazione, venne poi condannata al pagamento di 26mila sterline. Come riporta il Daily Mail, a poco a poco lasi è trovata in difficoltà economiche per via dei pagamenti di clienti insolventi. Samantha, ...

