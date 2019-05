Molti giocatori di baseball dei Red Sox si sono rifiutati di andare in visita alla Casa

Il titolo mobile The Elder Scrolls : Blades apre le porte a Molti altri giocatori : The Elder Scrolls: Blades è il nuovo titolo mobile targato Bethesda, gioco free-to-play per dispositivi mobile attualmente in fase di test di Accesso Anticipato.Ebbene, come riporta Engadget, il gioco deve aver superato le prime fasi di test, tanto da non necessitare più di un invito per essere giocato. Inizialmente infatti, per poter provare The Elder Scrolls: Blades, bisognava essere invitati da un altro giocatore. Ora invece Bethesda ha ...

Inter - Icardi non convocato : Molti giocatori avrebbero apprezzato : La società è ferma nell'appoggio al suo allenatore, al quale viene riconosciuta l'assoluto potere decisionale dentro lo spogliatoio" si legge su La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. ...

L'Epic Games Store e le esclusive che fanno infuriare Molti giocatori : l'opinione di Tim Sweeney : Che il modus operandi di Epic Games quando si tratta della gestione del proprio Store non stia piacendo a parecchi giocatori PC è un dato di fatto sotto agli occhi di tutti. Il caso più recente è quello riguardante Phoenix Point ma la questione è sicuramente delicata dato che l'accaparrarsi esclusive non viene di certo visto come un atteggiamento in favore di una concorrenza sana tra Store.Ovviamente il fondatore di Epic, Tim Sweeney, non poteva ...