L’anno del calcio inglese

Golf - PGA Tour 2019 : Dallas ospita l’AT&T Byron Nelson - prova generale del secondo Major delL’anno a New York : Ultima settimana di PGA Tour prima della grande novità di questa stagione di Golf: lo spostamento a metà maggio del PGA Championship, che diventa secondo Major dell’anno e trasforma l’AT&T Byron Nelson in un torneo preparatorio in questo senso. Eppure la manifestazione di Dallas ha un albo d’oro ragguardevole fin dalla prima edizione, tenutasi nel 1944: Sam Snead, Ben Hogan, Jack Nicklaus, Tom Watson, Ernie Els, Phil ...

Premier - i quattro allenatori in lizza per il premio di manager delL’anno : Sono quattro i manager candidati al premio di allenatore dell’anno in Premier League. A scegliere saranno i tifosi e una giuria di esperti e il vincitore sarà annunciato martedì 14 maggio. In corsa per l’ambito premio di manager dell’anno della Premier ci sono Pep Guardiola, Jurgen Klopp, Mauricio Pochettino e Nuno Espirito Santo. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le ...

Inter - Javier Zanetti presenta il libro : “indimenticabile L’anno del Triplete” : “Quell’anno, l’anno del triplete, fu per noi indimenticabile per tutto quello che siamo riusciti a vincere. Fu una stagione fantastica grazie a un grandissimo gruppo che ci teneva a rimanere nella storia dell’Inter. Siamo riusciti, con la forza del gruppo, ad alzare tanti trofei. Essere dentro la storia vera dell’Inter per ognuno di noi sara’ sempre qualcosa di speciale”. Sono le dichiarazioni di ...

Aiuti alle famiglie - il modello Francia : fino a 2.200 euro L’anno per chi ha bimbi piccoli e sussidi per micro-asili di vicinato : Il governo italiano potrebbe mettere sul piatto un miliardo per aiutare le famiglie, che oltre all’elevata tassazione fanno i conti con la scarsità di asili nido e più in generale un welfare insufficiente nel sostenere le madri che lavorano. E il modello a cui il vicepremier Luigi Di Maio ha detto di guardare è quello della Francia, che ha un sistema di supporto alla natalità e alle donne lavoratrici estremamente efficace. Un sistema che ...

Ligue 1 - i candidati per il premio di giocatore delL’anno [NOMI E VIDEO] : L’Assocalciatori francese ha reso noti i nomi dei 5 candidati al premio di giocatore dell’anno in Ligue 1: presenti 3 calciatori del Psg. I finalisti sono: Neymar, Mbappé, Di Maria, il fantasista del Rennes Ben Arfa e l’attaccante del Lille Pepe. Il vincitore sarà proclamato il prossimo 19 maggio. In basso il VIDEO dell’UNFP (Sindacato dei calciatori professionisti francesi). Le top de l’élite, les stars de la ...

Giocatore delL’anno UNFP della Ligue 1 : ecco i candidati al POTY! : Il 19 maggio l’UNFP, l’associazione che riunisce i calciatori professionisti del campionato francese assegnerà vari premi per la stagione calcistica 2018/19 e fra questi ci saranno quelli come “Miglior Giocatore dell’anno della Ligue 1” (ossia il POTY, del campionato francese) e quello per il “Miglior giovane dell’anno” Nella giornata di oggi l’UNFP ha annunciato i […] L'articolo ...

Salute - 1.6 milioni di morti L’anno : il costo in vite umane per la cattiva gestione dei rifiuti e delle sostanze chimiche : Il recente rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha posto l’attenzione sul problema della cattiva gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti che allo stato attuale provocano 1,6 milioni di morti l’anno. Con questi numeri alla mano, fino al 10 maggio a Ginevra si svolgono colloqui internazionali che coinvolgono i firmatari le convenzioni di Basilea, Rotterdam e Stoccolma, chiamati a confrontarsi, negoziare ...

Juventus - Paratici premiato come dirigente delL’anno : La Juventus si prepara per il derby di campionato contro il Torino ma nel frattempo arriva un importante riconoscimento per il direttore sportivo Fabio Paratici. Il dirigente bianconero ha vinto il Premio Football Leader come dirigente dell’anno e lo ritirerà durante la manifestazione in programma a Napoli dal 3 al 5 giugno. Paratici è stato il “principale artefice – si legge nella motivazione – del colpo del ...

Virgil van Dijk - da lavapiatti a calciatore delL’anno : Gli dicevano di mettere da parte il sogno di diventare calciatore e di pensare a trovarsi un lavoro decente. Ora, invece, Virgil van Dijk è uno dei migliori difensori del campionato di calcio più affascinante del pianeta. È stato appena nominato miglior calciatore della Premier League, davanti a star del football come Salah, Sterling, Hazard, Agüero, De Bruyne… Eppure nessuno o quasi sembrava credere in Virgil van Dijk, quando meno di dieci anni ...

Stanlio e Ollio - potrebbe essere il miglior film biografico delL’anno : https://www.youtube.com/watch?v=GzRPZ9oJpHU Chi era Stanlio in presenza di Ollio? Chi era Ollio in presenza di Stanlio? Invece che raccontarli singolarmente Stanlio e Ollio (il film) li racconta come coppia, come una vecchia coppia. Dopo un piccolo prologo ambientato all’apice della loro carriera cinematografica sceglie di saltare avanti di diversi anni, nella parabola discendente. Al centro del film infatti c’è tutto quello che hanno ...

A marzo il tasso di disoccupazione in Italia è stato del 10 - 2 per cento - in calo di 0 - 8 punti rispetto alL’anno scorso : Stamattina l’ISTAT ha pubblicato i nuovi dati sul lavoro che si riferiscono a marzo. Le nuove rilevazioni hanno registrato un tasso di disoccupazione del 10,2 per cento, in calo di 0,4 punti rispetto a febbraio e di 0,8 rispetto a

Premier League - Sterling giocatore delL’anno per i giornalisti inglesi : L’attaccante del Manchester City, Raheem Sterling, è stato nominato giocatore dell’anno dalla Football Writers’ Association. Sterling ha ricevuto il 62% degli oltre 400 voti, superando facilmente il difensore del Liverpool Virgil van Dijk. Il 24enne Sterling ha segnato 23 gol, con 17 assist in tutte le competizioni in questa stagione, giocando un ruolo chiave nel City. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO ...