La NASA scommette sui robot morbidi | saranno realizzati in silicone e stampati in 3D

(Di giovedì 9 maggio 2019) Icomposti da ingranaggi metallici e rigidi, in un futuro prossimo, potrebbero essere sostituiti da esemplarie flessibili. E’ questa l’idea di due stagisti del centro Langley dellache stanno sviluppando una serie di attuatori – ovvero dei dispositivi per il controllo dei meccanismi dei movimenti – fruibili perin grado di muoversi con la stessa facilità di un essere umano.composti – spiega Global Science – da sostanze modellabili come ilche verrà versato in uno stampo realizzato con la stampa 3D. L’attuatore avrà più camere d’aria che si espanderanno e si comprimeranno in base alla quantità di aria che viene immessa. Questo procedimento permetterà di controllare i movimenti delche risulteranno flessibili come i muscoli umani. Laha intenzione di utilizzare iper sollevare gli astronauti da ...

