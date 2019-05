Escludere Altaforte dal Salone del Libro era il minimo che si potesse fare

wired

(Di giovedì 9 maggio 2019) Alla fine i fascisti sono stati cacciati daldeldi Torino. Gli organizzatori della kermesse letteraria hanno rescisso il contratto con la casa editrice, vicina a Casapound e guidata da quel Francesco Polacchi che pochi giorni fa in radio diceva: “sono fascista, l’antifascismo è il vero male di questo Paese”. La richiesta di estrometterla era venuta dal Comune di Torino e dalla Regione Piemonte, che hanno anche denunciato Polacchi per apologia di fascismo. Negli ultimi giorni si era accesa un’ampia polemica legata alla presenza ditra gli stand del, con diversi ospiti come Zerocalcare e Wu Ming che hanno annullato la loro partecipazione, indignati di dover dividere lo spazio con un attore dichiaratamente fascista. Francesco Polacchi ha dichiarato che non si piega alla logica del pensiero unico e che si presenterà comunque aldel ...

