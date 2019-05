Cannabis light | la circolare del Viminale | più controlli sui negozi ma no chiusure Cosa

corriere

(Di venerdì 10 maggio 2019) Unadel Capo di Gabinetto, Matteo Piantedosi, sollecita «un’approfondita analisi del fenomeno, che tenga conto di tutti i fattori di rischio» legati alla commercializzazione

alessioviola : Ma chiudere una saletta bingo tra un negozietto di cannabis light e l’altro no eh? - fattoquotidiano : Cannabis light, Marola (Easyjoint): “Salvini? Sbruffoncello, perché non affronta i veri problemi di cocaina ed eroi… - mante : Ma se quando Salvini detta l’agenda con temi come la lotta alla cannabis light non potrebbe accadere che i media me… -