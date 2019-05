Al via i nuovi Pir | Bankitalia | Più rischi per i risparmiatori

Usa e Italia frenano Fca : nuovi modelli per archiviare la parentesi negativa : Un trimestre tra parentesi. I primi tre mesi dell'anno non sono stati semplici per Fca. Alla ormai storiche difficoltà in Europa, e, va detto, soprattutto in Italia , il gruppo del Lingotto somma ora ...

TV Sony Bravia OLED 4K - in arrivo i nuovi top di gamma da 55 a 77 pollici : Chi deve cambiare il televisore, sogna un modello di ultima generazione, ha un salone spazioso e un budget alto, da questo mese può prendere in considerazione i TV Sony Bravia OLED 4K HDR AG9. Sono prodotti al top della gamma dell’azienda giapponese, e hanno dimensioni di 65 e 55 pollici per le versioni più “piccole”, e di 77 pollici per il modello più grande, in commercio da giugno. Insieme costituiscono l’offerta ...

Bce : a fine maggio via a nuovi biglietti da 100 e 200 euro : Entreranno in circolazione a fine maggio le due nuove banconote della serie 'europa', con l'effigie della divinità della mitologia ellenica, dal taglio di 100 e 200 euro e con nuove caratteristiche ...

Ipes - 100 nuovi alloggi per Bolzano : in viale Druso - ad Aslago e in via Maso della Pieve : Bolzano . Dei 440 alloggi che l'Ipes ha in programma di realizzare in Alto Adige nel prossimo quinquennio, un centinaio è destinato a Bolzano. A breve dovrebbero venire aggiudicati i lavori a una ...

Quasi 200.000 nuovi virus negli oceani : la scoperta di un team di scienziati in viaggio intorno al mondo : Un gruppo di ricercatori a bordo del vascello Tara, dal centro di ricerca francese che lo ha varato, ha passato anni a scandagliare gli oceani analizzando le varie forme di vita che li abitano e ha ...

Anticipazioni Uomini e donne - oggi Trono Classico : nuovi baci per Zelletta - Muriel va via : Archiviate le 'abbuffate' di Pasqua e Pasquetta, con le inevitabili variazioni di palinsesto anche nel pomeriggio di Canale 5, oggi 23 aprile torneranno in onda Uomini e donne, Beautiful, Il Segreto e tutti i programmi protagonisti della rete ammiraglia Mediaset. Maria De Filippi ha tuttavia previsto una piccola sorpresa per i fan del suo dating show, abituati a seguire le vicende del Trono Over nella giornata del martedì. In data odierna non ...

Papa Francesco alla via Crucis : “Migranti nuovi crocifissi - porte chiuse da calcoli politici” : La preghiera di Papa Francesco dopo il rito principale del Venerdì Santo, dedicato quest'anno alle vittime della tratta di esseri umani. Dai migranti ai bambini abusati, dalle famiglie spezzate ai consacrati fedeli che vengono rifiutati, "Gesù, aiutaci a vedere nella Tua Croce tutte le croci del mondo" ha scandito Bergoglio.Continua a leggere

Papa stasera alla via Crucis - 'migranti nuovi crocifissi' : stasera la Via Crucis del Papa al Colosseo, con la preghiera per i migranti come 'nuovi crocifissi'. Troppi sono oggi i "calvari sparsi per il mondo", tra cui "i campi di raccolta simili a lager nei ...

Anticipazioni 'Mentre ero via' quinta puntata : nuovi ricordi riaffiorano in Monica : Oggi, 18 aprile, verrà trasmessa la quarta puntata della fiction televisiva "Mentre ero via" che vede Vittoria Puccini nei panni della protagonista. La Serie Tv, che va in onda già da diverse settimane, si incentra sulla storia di Monica, una donna che ha perso la memoria e che sta cercando in tutti i modi di ricordare il suo passato. Qualcuno però le sta facendo credere di essere una persona diversa da quella che è realmente.

Tlc : in Veneto al via nuovi cantieri in 17 Comuni della banda ultralarga (2) : (AdnKronos) - Il piano di sviluppo della banda Ultra Larga in Veneto riguarda tutti i Comuni del territorio regionale e prevede la realizzazione di un’infrastruttura pubblica abilitante l’offerta di servizi a 30 e a 100 Mbps in tutte le cosiddette “aree bianche”, vale a dire quelle aree a fallimento

Tlc : in Veneto al via nuovi cantieri in 17 Comuni della banda ultralarga : Venezia, 10 apr. (AdnKronos) - Sono diciassette i Comuni veneti nei quali, tra aprile e maggio, è prevista l’apertura di cantieri per portare l’infrastruttura che permette la connessione con banda ultra larga. cantieri che si aggiungono agli ottantotto già avviati. “Noi qui in Veneto – sottolinea l’

Donald Trump ha minacciato di imporre nuovi dazi sui beni di importazione europea per via dei sussidi ad Airbus : L’amministrazione statunitense del presidente Donald Trump sta considerando la possibilità di imporre nuovi dazi sui beni di importazione europea per un valore complessivo di circa 11 miliardi di dollari all’anno. I dazi sarebbero una risposta ai sussidi dell’Unione europea ad

viaggio al centro della Luna : nuovi indizi sulla struttura interna e sulle temperature del nostro satellite : Sappiamo ancora poco sulla struttura interna della Luna, ma un importante passo avanti è stato compiuto da un team di scienziati dell’Università del Rhode Island che sono riusciti a determinare la temperatura del nostro satellite. Attraverso numerosi esperimenti – spiega Global Science – gli scienziati hanno stimato che la temperatura tra il nucleo e il mantello va dai 1300 ai 1470 gradi, una differenza di 800 gradi rispetto alle ...

Roma - la Procura chiede l'archiviazione per Frongia. Malagò : "Servono nuovi impianti" : Ci sono persone nella politica che devono fare valutazioni, ma dico che si devono fare gli stadi nuovi, servono impianti nuovi. Non sto parlando di urbanistica, dico solo che non è possibile che ogni ...