Upfront 2019-20 The Cw | ordinati Batwoman | Katy Keene e Nancy Drew

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Non aspetta la settimana prossima neanche The Cw, che già oggi annuncia l'ordine di ben tre nuove serie tv per la prossima stagione. Tra queste, la tanto annunciata, con Ruby Rose nei panni della protagonista. L'attrice ha già vestito i panni della supereroina nel crossover Dc Comics andato in onda a dicembre e che è servito anche a testare la reazione del pubblico nei confronti del personaggi.Le altre due serie ordinate, invece, sono, spin-off di Riverdale (impossibile non pensare che The Cw non avrebbe percorso questa strada) e che vedrà Lucy Hale ritentare l'avventura sulla generalista dopo il flop di Life Sentence, insieme a Ashleigh Murray, che nella serie originaria interpreta Josie. Il network, inoltre, ha anche ordinato il remake di, al lavoro ai Cbs Studios da ben quattro anni (tanto da approdare prima alla Cbs e poi alla Nbc). The Cw, ...

