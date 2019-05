Salvini | “Devo andare dalla Gruber | simpatia portami via” Lei replica | “Se non vuole

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2019) “Non ho mica voglia ma domani devoLillivia“. Così ha detto il vicepremier Matteonel corso di un comizio elettorale a Giussano, in Brianza, riferendosi alla sua partecipazione a Otto e Mezzo su La7. “Domani mi tocca che già domenica dovevoda Fazio e non sono andato. Mi han detto che c’è rimasto male e che non ho risposto. Non è vero che non ho risposto, gli ho detto che andavo se si dimezzava lo stipendio”, ha incalzato il ministro dell’Interno. Ma non si è fatta attendere ladella conduttrice di Otto e Mezzo: “Leggo che il ministronon ha voglia di venire domani a Otto e mezzo e che ne fa una questione di– gli ha risposto la-. Visto che si è proposto lui e visto che chi viene da noi lo fa volentieri, se ha un problema il senatorepuò restare ...

