Rally Cile 2019 | Ott Tanak e Sebastien Ogier a caccia del successo per interrompere la

oasport

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Dopo due settimane di pausa il Mondialetorna protagonista sempre in Sud America (l’ultima tappa fu in Argentina) con la prima storica edizione deldel, valevole per il sesto round della stagione. I quattro giorni di gara rappresentano dunque una vera e propria incognita per tutti i team del WRC, dato che nessuno ha mai provato il percorsono, perciò si preannuncia una tappa ricca di colpi di scena fondamentale in ottica iridata. Saranno 16 le prove speciali previste per un totale di 304,81 km contro il tempo in cui si passerà dalle foreste della zona a sud di Concepción alla costa che si affaccia sull’Oceano Pacifico in un tracciato prevalentemente medio-veloce. La situazione del campionato vede il belga Thierry Neuville in testa alla classifica con la sua Hyundai grazie ad un ruolino di marcia molto costante ed in grande progressione come ...

rallyssimo : Ecco il programma del nuovo evento mondiale al via da domani in Cile - FormulaPassion : #WRC | Nel Mondiale irrompe il #RallyChile - rallyssimo : WRC: le sensazioni pre-Cile di Sebastien Ogier non sono per nulla buone -