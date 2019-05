Quattro tasse - un’assemblea sovrana - nuovi trattati. L’Ue di Piketty (auguri) : Parigi. Ogni volta che Thomas Piketty parla, la gauche francese va in sollucchero. E se poi l’economista “frenchie” più citato e coccolato dai progressisti di mezzo mondo sceglie Libération per spiegare in che direzione deve andare l’economia per non lasciarla in mano ai liberali à la Macron, allora