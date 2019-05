Napoli | donna muore mentre balla al matrimonio della nipote

ilgiornale

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Emanuela Carucci Si tratta di una 46enne. La procura ha aperto un fascicolo e sul corpo verrà affettuata l'autopsia Sarebbe dovuto essere il loro giorno più bello e, invece, si è trasformato in una tragedia una Trecase, un Comune in provincia di. Durante il ricevimento una degli invitati,va, si è accasciata per terra ed è morta improvvisamente.Si tratta di Angela Manfredonia, unadi 46 anni, residente a Sarno,in provincia di Salerno.Come detto, laha avuto un maloreva al ricevimento nuziale. Come si legge sul giornale on line "FanPage" subito sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118. La 46enne è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in provincia di, ma per lei non c'è stato nulla da fare. La paziente è arrivata in ...

AndreaOrlandosp : Oggi sono stato a Napoli. A poche centinaia di metri,come nei giorni scorsi, spari per strada. È stato colpito un u… - stampamezzogior : Donna ferita in Circumvesuviana -