Meteo | ancora piogge e temporali Nel weekend impulso polare

Meteo Veneto : ancora molto freddo - -11 a Passo Cimabanche : Temperature minime da pieno inverno la notte scorsa in Veneto, dove l’ondata fredda portata dall’ultima perturbazione mantiene i valori nettamente al di sotto della media stagionale. Il termometro ha segnato -11 a Passo Cimabanche, a pochi chilometri da Cortina, -9 a Passo Pordoi, -10 sulla Piana di Marcesina, nell’altopiano di Asiago, -6 in Val Visdende, -3 sulla Piana del Cansiglio, a soli 1000 metri di quota. Nessun record ...

Meteo : ancora freddo e temporali - anche nel weekend. Primavera dove sei? : Qualcuno ha detto Primavera? Sul calendario è arrivata da più un mese ma, specie nelle ultime settimane, il Meteo continua a giocare brutti scherzi. E, stando agli esperti, la situazione non migliorerà nei prossimi giorni. Dal IlMeteo.it fanno infatti sapere che da mercoledì 8 maggio e per tutta la settimana ci aspetta una nuova raffica di piogge e temporali e che anche il prossimo finesettimana non sarà all’insegna del clima mite e delle ...

Meteo : la primavera stenta a tornare. Ancora pioggia e neve - il tempo migliora dal pomeriggio : Nevicate in attenuazione ma Ancora in corso intorno ai mille metri. quota del tutto insolita per maggio. temporali e grandine sulla fascia adriatica. Le temperature, molto al di sotto delle medie del periodo, riprenderanno a salire da domani

Allerta Meteo Emilia-Romagna : ancora pioggia e neve - criticità “arancione” prorogata fino a domani : “La discesa di un nucleo di aria fredda polare da nord determinerà condizioni di forte instabilità per domenica 5 maggio“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’Allerta Meteo per “piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, temporali e altri fenomeni“, valida “dalle 12:00 del 5 maggio 2019 fino alle 00:00 del 7 maggio 2019“. “Si prevedono precipitazioni ...

Previsioni Meteo per i prossimi giorni in Italia : ancora qualche giorno di pioggia e maltempo - poi una tregua : Le Previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica militare per i prossimi giorni in Italia. Lunedì 6 maggio: Nord: bel tempo salvo residui annuvolamenti attesi al mattutino su Emilia-Romagna e Triveneto con qualche debole fenomeno associato, nevoso sui rilievi emiliani-romagnoli oltre i 700-800 metri. Centro e Sardegna: all’inizio molte nubi compatte con rovesci e qualche nevicata oltre i 700-800 metri su marche ed abruzzo ...

Meteo - altro che primavera. Maggio invernale : ancora piogge e freddo : Maggio. Pensi alla primavera piena e invece è tornato l’inverno. ancora piogge e freddo e, addirittura, potrebbe arrivare anche la neve nella giornata di domani, domenica 5 Maggio. Lo prevede, come riporta Il Messaggero, il bollettino Meteo pubblicato sul sito del Centro funzionale della protezione civile della Regione. Domenica è infatti atteso un peggioramento delle condizioni del tempo in Umbria con temperature massime in calo. Nella ...

Meteo - ancora maltempo in Romania : violenta grandinata nel distretto di Costanza [FOTO e VIDEO] : Non è ancora finita l’ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha sferzato la Romania con piogge torrenziali, grandine e un enorme tornado. I conducenti che oggi circolavano sull’Autostrada Soarelui, che collega la capitale Bucarest con la città di Costanza, si sono imbattuti in condizioni Meteorologiche alquanto estreme per il mese di maggio. Una forte tempesta di grandine si è verificata in diverse aree del distretto di Costanza, che erano ...

Meteo : domani ancora maltempo al nord - primo caldo al sud : Il vento di scirocco si sta pian piano placando sulle regioni del centro-sud dopo oltre 36 ore di raffiche impetuose che hanno causato non pochi danni specie su Sicilia e Puglia. La situazione ora...

Meteo ITALIA - Dopo PASQUETTA ancora MALTEMPO al NORD - piogge diffuse e NEVE sulle Alpi : Roma - METEO, TENDENZA Dopo PASQUETTA: la presenza di una profonda saccatura atlantica con annessa circolazione depressionaria al suolo sull'Ovest Europa, condizionerà il tempo subito Dopo la PASQUETTA sul nostro Paese, in particolare sulle regioni settentrionali della Penisola; instabilità atmosferica anche su buona parte delle regioni centrali (specie del versante tirrenico). Situazione che andrà invece gradualmente ...

Meteo : le piogge si spostano al centro-nord. Ancora scirocco impetuoso al sud : Una profonda depressione algerina ha raggiunto il mar Tirreno nella giornata di Pasquetta e si appresta ora a raggiungere il nord Italia col suo carico di sabbia, nubi e piogge, mentre continua a...

Meteo - ancora pioggia sull’Italia : domani nuova perturbazione al nord : Temporali e acquazzoni interesseranno gran parte dell'Italia anche nella giornata di oggi. domani migliorerà al centro sud, mentre al nord arriverà una nuova perturbazione. Il maltempo sarà il protagonista soprattutto nelle regioni di centro nord. Inoltre, i venti che risaliranno dal nord Africa trasporteranno sull'Italia significativo carico di polvere sahariana, coprendo i cieli e “sporcando” la pioggia. La giornata di oggi, martedì 23 ...

Meteo Protezione Civile domani : ancora una giornata stabile e soleggiata : Altra giornata stabile e prevalentemente soleggiata grazie all'alta pressione. Un aumento della copertura nuvolosa è previsto però su Isole maggiori e settori costieri tirrenici, soprattutto nella...

Meteo : domani ancora tante nubi - piogge e maltempo. Migliora al centro-nord : L'Italia si ritrova da oltre una settimana all'interno di una vasta lacuna barica dove confluisce aria fresca e instabile proveniente dall'Atlantico che apporta tante nubi sulla nostra penisola,...