Gruppo Cap presenta suo primo piano sostenibilità

Gruppo Cap : "Sensibili - resilienti e innovatori" : In occasione del convegno 'L'industria che verrà', svoltosi nell'Areapergolesi di Milano, Gruppo Cap, l'azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, ...

Lombardia : Marco Fumagalli nuovo capoGruppo M5S : Milano, 8 mag. (AdnKronos) - Marco Fumagalli è stato nominato nuovo capogruppo del M5S nel Consiglio regionale della Lombardia. Fumagalli subentra ad Andrea Fiasconaro e sarà in carica per un anno secondo la rotazione adottata dal gruppo regionale. Fumagalli è iscritto al Movimento 5 Stelle dal 2009

Un viaggio al centro dell'acqua. Gli open day alla scoperta della #waterevolution di Gruppo CAP : Il primo previsto per la giornata del 9 maggio ha come meta il depuratore di Bresso-Niguarda, impianto all'avanguardia sul territorio nazionale che ospita uno dei progetti di economia circolare piu' ...

Cerimonia a Napoli : Il Gruppo Capri vince per la seconda volta il Premio Industria Felix : ... retailer leader nel settore fast fashion con i marchi Alcott e Gutteridge , ha ricevuto per la seconda volta il Premio Industria Felix-La Campania che compete presso l'auditorium Città della Scienza ...

Stupro di Gruppo a Viterbo - il gup : "Nei video scene raccapriccianti" : Sottoposti a interrogatorio di garanzia Francesco Chiricozzi , consigliere comunale di Casapound di Vallerano, Viterbo, e Riccardo Licci , l'altro militante, arrestati per lo Stupro di una donna di 36 ...

Spese pazze - ex capoGruppo Lega dovrà risarcire Regione Lombardia : Dovra' risarcire la Regione Lombardia con 196.600 euro Stefano Galli, ex capogruppo della Lega Nord Padania nel Consiglio regionale lombardo. La Cassazione, a sezioni unite, ha rigettato il suo ricorso contro la decisione emessa nel 2017 dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale centrale d'appello. Al centro della vicenda, i compensi erogati dalla Regione a favore di Corrado Paroli, genero di Galli, per incarichi conferitigli dal Consiglio ...

PD apre a M5S : capoGruppo Dem alla Camera pronto a dialogo con Di Maio su alcuni punti : Dopo essersi tirati indietro alle ultime elezioni (costringendo di fatto il Movimento 5 Stelle ad andare al governo con la Lega), il Pd ora riapre uno spiraglio in direzione dei pentastellati. Infatti Graziano Delrio, in un'intervista a La Stampa, per la prima volta ha dichiarato che ci potrebbe essere accordo su salario minimo e conflitto d'interessi, perciò su questi temi si potrebbe dialogare. Su taglio degli stipendi dei parlamentari e acqua ...

SANTA MARIA A VICO - La Conferenza dei capiGruppo ha convocato il prossimo Consiglio comunale per il 30 aprile per l'approvazione del ... : f Share Tweet Whatsapp 20:24:06 SANTA MARIA A VICO. La Conferenza dei capigruppo, presieduta da Pasquale Iadaresta , si è riunita questo pomeriggio con la partecipazione dei consiglieri Michele Nuzzo ,...

Muore dopo sorpasso e il Gruppo di amici motociclisti scappa : tutti indagati : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Muore dopo sorpasso e il gruppo ...

Piano Salva-Roma - capoGruppo Lega in Campidoglio : “Non ci convince. Raggi non ha dato alcuna prospettiva alla città” : “Non ha dato alcuna reale prospettiva alla città”. Per questo motivo, spiega il capogruppo della Lega in Campidoglio, Maurizio Politi, il Salva-Roma “non convince” il Carroccio. “Il governo – secondo Politi – è disposto ad aiutare Roma, la Lega in primis, ma il problema vero è che in tre anni il M5S non ha offerto alcuna visione della città, è tutto peggiorato”. Virginia Raggi, aggiunge, “non ...

Gruppo Cap - nel 2018 ricavi oltre 348 mln : Milano, 17 apr. - (AdnKronos) - Sono stati presentati a Milano i numeri del bilancio consolidato 2018 di Gruppo Cap, l'azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, nel settore idrico prima azienda in-house italiana per patrimonio con quasi 800 milio

Gruppo Cap - nel 2018 ricavi oltre 348 mln : Sono stati presentati a Milano i numeri del bilancio consolidato 2018 di Gruppo Cap, l'azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano , nel settore ...

Inchiesta Sanità - i capiGruppo di maggioranza : 'Fiducia nella presidente Marini' : ... riteniamo comunque di esprimere una nostra valutazione sull'attuale fase politica. Confermiamo la fiducia alla presidente Catiuscia Marini ed al suo operato in questi giorni in cui è sottoposta ad ...